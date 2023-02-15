https://news.day.az/world/1538396.html В Турции спустя 227 часов после землетрясения из-под завалов спасли пожилую женщину - ВИДЕО
В Турции спустя 227 часов после землетрясения из-под завалов спасли пожилую женщину - ВИДЕО
В Турции продолжаются поисково-спасательные операции в регионах, где произошло разрушительное землетрясение.
Как передает Day.Az, несколько минут назад в Кахраманмараше из-под завалов через 9 дней после стихийного бедствия была спасена 74-летняя Джемиле Кекеч.
Пожилая женщина госпитализирована.
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