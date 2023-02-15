НАТО усилит охрану критически важной подводной инфраструктуры

Министры обороны НАТО намерены укрепить охрану своей подводной инфраструктуры после диверсий на "Северных потоках", заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду, 15 февраля, на пресс-конференции по итогам заседания в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Саботаж "Северных потоков" напомнил нам об имеющихся у нас уязвимостях. Министры попросили военные власти НАТО предоставить рекомендации о том, что мы можем еще сделать, включая кооперацию и координацию с частным сектором", - рассказал Столтенберг.

Он добавил, что после обсуждения вопросов безопасности министры приняли решение о создании в штаб-квартире НАТО координационного центра по защите подводной инфраструктуры.

"Это облегчит взаимодействие с промышленностью и объединит ключевые военные и гражданские заинтересованные стороны для обмена передовым опытом и использования инновационных технологий и повысит безопасность нашей подводной инфраструктуры", - подчеркнул Столтенберг.

Столтенберг также сообщил, что дальнейшие решения по этому вопросу главы государств и правительств стран НАТО примут на саммите 11-12 июля в Вильнюсе.