Принятие Евросоюзом антироссийских санкций и взрыв Соединенными Штатами газопровода "Северный поток" ослабили позиции Европы. Об этом заявил в среду депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Грааф, потребовавший на заседании этой консультативной ассамблеи ЕС в Страсбурге отменить санкции против России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Антироссийские санкции, ухудшение перспектив европейской экономики и взрыв Соединенными Штатами газопровода "Северный поток" ослабили Европу", - сказал де Грааф в своем выступлении на сессии Европарламента.

Он отказался поддержать курс руководства ЕС на расширение военной помощи Киеву и наращивание санкций против России. "Евросоюз должен прекратить санкции и принять участие в переговорах, - сказал парламентарий. - Это необходимо, чтобы гарантировать безопасность и суверенитет государств Евросоюза".