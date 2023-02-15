В Турции в зоне землетрясения происходят очень сильные афтершоки

В Турции в зоне произошедшего 6 февраля землетрясения происходят очень сильные афтершоки.

Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в сообщении Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

"В районе землетрясения происходят очень сильные повторные подземные толчки (афтершоки). Мы сталкиваемся с необычной ситуацией. До сих пор зарегистрировано в целом 3 858 афтершоков. Землетрясение, эпицентр которого пришелся на Кахраманмараш, привело к сдвигу литосферных плит на 7,3 метра", - говорится в сообщении.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.