Мэр спас турецкий город от землетрясения

Турецкий город Эрзинь удалось спасти от последствий землетрясения благодаря тому, что все здания в нем построены в соответствии с требованиями. Населенный пункт, находящийся в провинции Хатай, которая сильнее всего ощутила подземные толчки, почти не пострадал. Об этом мэр города Оккеш Эльмасоглу рассказал в интервью телеканалу ТВ5.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, во время землетрясений в Эрзине не пострадал ни один житель и не обрушилось ни одно здание, хотя некоторые постройки были повреждены. Эльмасоглу отметил, что активно боролся с незаконным строительством в городе и не разрешал возведение объектов без лицензии в том числе своим родственникам.

"У меня есть четкие представления в этом вопросе - никакого незаконного строительства. Разумеется, люди всегда находят способ строить без разрешения и надзора. Но даже если невозможно предотвратить это на 100 процентов, можно сократить размах", - заявил мэр. Он добавил, что отказ идти на уступки в данном вопросе неоднократно приводил к конфликтам.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала это землетрясение сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе.