Сильное землетрясение в Колумбии

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду на севере Колумбии.

Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 25 км к северо-востоку от города Сан Хиль (центральный департамент Сантандер) с населением около 33,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 161,4 км.

Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.