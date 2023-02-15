https://news.day.az/world/1538426.html Сильное землетрясение в Колумбии
Сильное землетрясение в Колумбии
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду на севере Колумбии.
Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 25 км к северо-востоку от города Сан Хиль (центральный департамент Сантандер) с населением около 33,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 161,4 км.
Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.
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