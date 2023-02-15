Нидерланды ускорят выдачу виз пострадавшим от землетрясений гражданам Турции

Власти Нидерландов приняли решение в ускоренном порядке выдавать визы жителям Турции, пострадавшим в результате землетрясений. Об этом 15 февраля сообщили в министерстве иностранных дел Нидерландов, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Заявления людей из зоны землетрясений в Турции, обращающихся за получением краткосрочных виз, будут рассматриваться в приоритете", - цитирует сообщение портал Dutch News.

Отмечается, что турецкие граждане, приезжающие по таким визам, также смогут их продлевать по истечении 180-дневного периода в случае отсутствия условий для их возвращения на родину.