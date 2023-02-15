Трое сотрудников ООН погибли в результате землетрясения в Турции

Трое сотрудников ООН стали жертвами землетрясения в Турции. Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам на данный момент известно о трех сотрудниках, погибших во время землетрясения. Все они погибли в Турции, это были сотрудники из числа представителей страны", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.