https://news.day.az/world/1538472.html На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано на Филиппинах в четверг. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался в 89 км к юго-востоку от города Легаспи, в котором проживают 179 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.
Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.
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