На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано на Филиппинах в четверг. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр располагался в 89 км к юго-востоку от города Легаспи, в котором проживают 179 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.