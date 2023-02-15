Великобритания выделила Турции и Сирии дополнительную помощь

Великобритания предоставила Турции и Сирии дополнительный пакет поддержки для решения насущных гуманитарных потребностей.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

Помощь в размере 25 миллионов фунт стерлингов предназначена для покупки палаток и постельных принадлежностей, а также для продолжения деятельности медицинской миссии Великобритании в этом регионе.

Общая финансовая поддержка Великобритании Турции и Сирии вместе с этим пакетом составила 42,8 миллионов фунт стерлингов.