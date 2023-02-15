https://news.day.az/world/1538473.html Великобритания выделила Турции и Сирии дополнительную помощь
Великобритания выделила Турции и Сирии дополнительную помощь
Великобритания предоставила Турции и Сирии дополнительный пакет поддержки для решения насущных гуманитарных потребностей.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел Соединенного Королевства.
Помощь в размере 25 миллионов фунт стерлингов предназначена для покупки палаток и постельных принадлежностей, а также для продолжения деятельности медицинской миссии Великобритании в этом регионе.
Общая финансовая поддержка Великобритании Турции и Сирии вместе с этим пакетом составила 42,8 миллионов фунт стерлингов.
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