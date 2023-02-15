Во Франции вынесли на голосование вопрос о доверии правительству

Глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в среду объявила о вынесении на голосование резолюции о недоверии правительству страны в знак протеста против проекта пенсионной реформы, находящегося на рассмотрении в законодательном органе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша фракция ставит вопрос о доверии правительству, чтобы все депутаты, выступающие против пенсионной реформы, могли выразить свое несогласие с этим текстом", - сказала Ле Пен в парламенте. "Депутатам еще предстоит рассмотреть 13 800 поправок. И темпами, которыми мы продвигаемся, на это уйдет больше тысячи часов, в то время как, согласно графику, у нас всего осталось 28 часов дебатов. То есть мы даже не успеем дойти до рассмотрения главной статьи реформы о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет", - сказала глава фракции. Таким образом, по ее словам, "это голосование станет своего рода парламентским референдумом".

Ле Пен отметила, что голосование должно состояться в течение ближайших 48 часов. Она выразила надежду, что коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" поддержит резолюцию.

Реформа, основные положения которой премьер-министр республики Элизабет Борн представила 10 января, предусматривает увеличение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году, увеличение до €1,2 тыс. размера минимальной полной пенсии для людей, отработавших не менее 43 лет за минимальную зарплату. Многие особые пенсионные режимы Франции будут отменены, это затронет, в частности, работников транспортной и энергетической сфер. В настоящий момент законопроект находится на рассмотрении депутатов парламента. Премьер рассчитывает на претворение реформы в жизнь предстоящим летом.

Правительственные планы уже вызвали серию протестов во Франции. В субботу в демонстрациях против пенсионной реформы, согласно информации МВД, приняли участие почти 1 млн человек. В Париже на четвертый день протестов число участников акций достигло 93 тыс., что стало рекордом по сравнению с другими днями.