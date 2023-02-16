Президент Всемирного банка решил покинуть пост

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас объявил о решении покинуть свой пост к 30 июня.

Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-службы ВБ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент ВБ Дэвид Мэлпас проинформировал сегодня совет директоров о намерении покинуть свой пост к концу [нынешнего] финансового года ВБ, который завершится 30 июня, после более чем четырех лет работы", - отмечается в тексте.