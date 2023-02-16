https://news.day.az/world/1538478.html Президент Всемирного банка решил покинуть пост
Президент Всемирного банка решил покинуть пост
Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас объявил о решении покинуть свой пост к 30 июня.
Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-службы ВБ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Президент ВБ Дэвид Мэлпас проинформировал сегодня совет директоров о намерении покинуть свой пост к концу [нынешнего] финансового года ВБ, который завершится 30 июня, после более чем четырех лет работы", - отмечается в тексте.
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