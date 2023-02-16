Генсек НАТО анонсировал визит солидарности в Турцию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о намеченном на 16 февраля визите в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Соответствующее заявление, он озвучил в среду по итогам встречи глав оборонных ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе.

По словам генсека, он едет в Турцию, чтобы выразить солидарность и поддержку в связи с последствиями разрушительных землетрясений.

Столтенберг сообщил, что планирует встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. "Все союзники и партнеры по НАТО выражают глубочайшие соболезнования и слова поддержки Турции в связи с разрушительными землетрясениями с эпицентром в провинции Кахраманмараш. Страны-члены НАТО усилят поддержку Анкары", - заверил он.

Столтенберг отметил, что в скором времени в Турцию будут переброшены также модульные конструкции для размещения людей.

По его словам, в ходе встречи также будет дан анализ координацию помощи НАТО и союзников.

Столтенберг отметил, что прошедшее накануне заседание министров обороны стран Альянса открылось с минуты молчания. "Я благодарю наших союзников за поддержку Турции. Сегодня я завершил обсуждения, обращаясь с призывом к союзникам оказать больше поддержки и стратегической помощи", - сказал он.