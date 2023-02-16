Сумма пожертвований в рамках кампании "Турция, единое сердце" превысила 105 млрд. лир

Сумма пожертвований, собранных в рамках кампании "Турция, единое сердце", превысила 105 миллиардов лир.

Как передает Day.Az, в настоящее время сумма собранные средств составляет 108 миллиардов 663 миллионов 563 тысяч турецких лир.

Отметим, что пожертвования собираются в совместном эфире, организованном в рамках кампании помощи "Турция, единое сердце", в котором участвуют около 200 цифровых, местных, региональных, национальных и международных телеканалов и 500 радиоканалов.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.