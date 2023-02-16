Блинкен примет участие в министерском совещании G7 в Германии

Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в Германии в министерском совещании стран Группы семи (G7), а также в других встречах, в том числе на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщила в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"16 февраля Блинкен отправится в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где примет участие в ряде двусторонних и многосторонних встреч", - отметила Донфрид на посвященном поездке госсекретаря в Германию, Турцию и Грецию спецбрифинге для журналистов.

Она добавила, что в ФРГ глава американской дипломатии "примет участие в [министерской] встрече G7, на которой, вероятно, будет уделено большое внимание" событиям в Украине. Помощник госсекретаря отказалась уточнить, примет ли Блинкена турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.