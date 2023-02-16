Байден пообещал не допустить дефолта США

Президент США Джо Байден заверил в среду, что не допустит объявления страной дефолта.

"Некоторые из наших друзей-республиканцев в Палате представителей говорят о том, чтобы взять экономику США в заложники. <...> Они говорят, что если я не соглашусь с их экономическими планами, что было бы полностью безответственным, то они не собираются оплачивать государственный долг, который копился в течение 200 лет. Это не долг за этот или прошлый год. Мы сократили дефицит на $1,7 млрд за последние два года. Это обязательства, которые накопились за 200 лет. Я ясно дал понять <...>, что не намерен обсуждать вопрос о том, будем мы оплачивать свой долг или нет. Я не позволю этой стране объявить дефолт", - сказал президент, выступая на мероприятии в Мэриленде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Байдена, объявление дефолта "стало бы катастрофой" для США. Как считает глава государства, сейчас Конгресс, как и в прошлом, должен одобрить повышение потолка государственного долга без каких-либо условий.

Во время выступления президент США также напомнил, что в марте намерен представить свой проект бюджета на следующий финансовый год, который, как полагает американский лидер, позволит сократить дефицит на $2 трлн в течение 10 лет.

Ранее в среду Бюджетное управление Конгресса предупредило, что США грозит дефолт между июлем и сентябрем, если не повысить потолок государственного долга.

Потолок госдолга

19 января Минфин США, чтобы избежать дефолта, начал задействовать чрезвычайные меры в связи с достижением лимита заимствований, законодательно установленного сейчас на уровне $31,4 трлн. Речь идет об отказе от категорий бюджетных расходов, которые можно перенести на более поздний срок. Министр финансов Джанет Йеллен призвала Конгресс действовать без промедления в том, что касается согласования повышения потолка государственного долга или приостановки его действия. По мнению главы Минфина, это необходимо, чтобы не подорвать доверие к США и их кредитоспособности. Ранее Йеллен отмечала, что имеющихся в распоряжении наличных средств с учетом чрезвычайных мер должно хватить до начала июня.

Потолок, который впервые был введен в действие Конгрессом в 1917 году, не позволяет Минфину выпускать новые государственные облигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня долга страны или наступления определенной даты. Превышение лимита означает, что под угрозой оказываются возможности федерального правительства осуществлять многие обычные бюджетные выплаты, в том числе оплачивать различные социальные расходы. Более того, могут быть серьезно подорваны возможности государства выплачивать долги и проценты по уже взятым обязательствам.

Республиканская партия, которая в настоящее время контролирует Палату представителей Конгресса США, традиционно скептически относится к поднятию лимита долга и выступает за сокращение государственных расходов.