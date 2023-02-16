Стоимость биткойна выросла

Биткойн в ходе торговой сессии в четверг растет на 11,7%, до $24,698 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 07:30 (GMT+4), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным на 07:50 (GMT+4), курс биткойна ускорил рост и находился на уровне $24,707 тыс. (+11,86%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".