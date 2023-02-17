В Японии создадут Воздушно-космические силы самообороны

Министерство обороны Японии намерено к 2027 году преобразовать нынешние ВВС в Воздушно-космические силы самообороны страны. В частности, уже в нынешнем году в рамках подготовки к этому предполагается сформировать подразделения, отслеживающие возможные угрозы в отношении японских спутников. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг газета Sankei Shimbun.

Они же станут заниматься проблемой космического мусора, способного нанести ущерб аппаратам на орбите. Впоследствии планируется сформировать подразделения, комплексно занимающиеся военными и разведывательными спутниками.

На встрече глав военных и внешнеполитических ведомств США и Японии в январе нынешнего года было указано на необходимость активизировать сотрудничество в сфере космической безопасности. В частности, Соединенные Штаты пообещали оказать вооруженное содействие Токио в случае агрессивных действий против его космических аппаратов.