В Камеруне обнаружены случаи заражения вирусом Марбург

Камерунские власти сообщили о двух предполагаемых случаях болезни Марбург в Оламзе, коммуне на границе с Экваториальной Гвинеей.

Как передает Day.Az, об этом пишет CNN со ссылкой на представителя общественного здравоохранения в регионе Роберта Матурина Биджанга.

Экваториальная Гвинея официально объявила о своей первой вспышке вируса Марбург, болезни, похожей на лихорадку Эбола, 13 февраля.

Соседний Камерун ограничил въезд со стороны Экваториальной Гвинеи, чтобы избежать заражения, после сообщений о неизвестной смертельной геморрагической лихорадке.

"13 февраля у нас было два подозрительных случая. Это двое 16-летних детей, мальчик и девочка, у которых ранее не было поездок в Экваториальную Гвинею", - уточнил Биджанг на встрече в столице Камеруна Яунде.

По его словам, выявлено 42 человека, которые контактировали с этими детьми, сейчас продолжается отслеживание их контактов.