В США разбился вертолет, все люди на борту погибли

Военный вертолет разбился на шоссе неподалеку от города Хантсвилл в американском штате Алабама. Об этом сообщил телеканал BNO News со ссылкой на местные власти и очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным канала, трагедия произошла около 15:00 по местному времени. Видео инцидента появилось в Telegram-канале Insider Paper.

Вертолет упал на шоссе в районе Харвест. Уточняется, что автомобили не пострадали. Судя по кадрам, появившимся в Сети, после удара о землю вертолет взорвался, повалил густой черный дым.

Телеканал сообщает, что пожар удалось оперативно потушить.

По информации от местных медицинских служб, никто из находившихся на борту не выжил.

Количество находившихся на борту людей пока неизвестно.