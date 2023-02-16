Крупное ДТП на набережной Москвы-реки

Крупное ДТП произошло в среду вечером на западе Москвы. На набережной Москвы-реки столкнулись две легковушки, пострадали три человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на набережной Тараса Шевченко. Mercedes врезался в Toyota Camry.

Пострадал водитель второй иномарки, а также пассажиры Mercedes.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

Между тем в пресс-службе регионального главка МВД заявили, что пострадали два человека.