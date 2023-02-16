https://news.day.az/world/1538509.html Крупное ДТП на набережной Москвы-реки - ВИДЕО
Крупное ДТП на набережной Москвы-реки - ВИДЕО
Крупное ДТП произошло в среду вечером на западе Москвы. На набережной Москвы-реки столкнулись две легковушки, пострадали три человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на набережной Тараса Шевченко. Mercedes врезался в Toyota Camry.
Пострадал водитель второй иномарки, а также пассажиры Mercedes.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.
Между тем в пресс-службе регионального главка МВД заявили, что пострадали два человека.
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