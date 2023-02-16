Пентагон продолжит настаивать на сохранении каналов связей с КНР открытыми

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат побуждать Китай сохранять открытыми каналы коммуникаций по линии военных после инцидента со сбитым над Атлантикой китайским аэростатом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, когда что-то происходит, китайская сторона, как правило, закрывает каналы коммуникаций по военной линии.

"Я считаю это опасным, однако это не остановит меня от того, чтобы побуждать их сохранять открытыми каналы связи. Я считаю, что это будет правильным", - заявил Остин.