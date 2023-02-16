Ребенка нашли живым под завалами после схода лавины в Таджикистане

Напряженная спасательная операция сейчас развернулась в городе, который считают туристическим центром Памира. На Хорог в Таджикистане этим утром обрушилась лавина. Глыба полностью снесла четыре дома, 18 зданий обрушила частично, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По последним данным, известно о десяти погибших. Откапывать здания спасателям помогают местные жители. Все еще есть надежда найти живых. Так, из-под завала уже удалось вытащить малыша.

А чуть раньше боролись за жизнь девочки, которой пришлось провести искусственное дыхание. И в этот момент медикам, громко считая, помогали все, кто оказался рядом. В итоге ребенка удалось вернуть к жизни.