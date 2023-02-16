В Великобритании мужчина осужден за кражу почти 200 000 шоколадных яиц

В Великобритании мужчина был осужден за кражу почти 200 тыс. шоколадных яиц на сумму около 40 тыс. фунтов стерлингов ($48 тыс.). 32-летний Джоби Пул в суде признал себя виновным в нанесении ущерба и краже, пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным следствия, десятки тысяч яиц Cadbury Creme Eggs - культового британского шоколадного яйца с бело-желтой мягкой помадкой в центре - были украдены 11 февраля из подразделения в Стаффорд-парке в Телфорде, западная Англия.

Пропажу нашли, когда Пула остановила дорожная полиция.

Мужчина использовал болгарку, чтобы проникнуть в производственный блок, чтобы похитить шоколад.

При задержании полицией вор не оказывал никакого сопротивления.

В Twitter после инцидента появились сообщения следующего содержания: "Полиция Западной Мерсии помогла спасти Пасху для фанатов Crème Egg после того, как почти 200 000 шоколадных угощений были украдены из подразделения в Стаффорд-парке в Телфорде".