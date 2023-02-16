На Гавайях проснулся вулкан Килауэа

Сообщается о начавшейся активности вулкана Килауэа на Гавайях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом в южной части острова зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8.

Килауэа является одним из самых активных действующих вулканов на планете. Он находится на высоте 1243 метров над уровнем моря.

По данным Геологической службы США (USGS), лава излилась из кратера вулкана Килауэа на Гавайях 12 февраля в связи с усилением вулканической активности. Расплавленная порода выплескивалась из кратера Халемаумау, расположенного на вершине Килауэа.

Эксперты выявили конусообразный вентиляционный канал, который создал "водосброс" для расплавленной породы. Текущее извержение не представляет угрозы для людей и произошло на закрытой территории парка.

Но активность вулкана продолжается, специалисты следят за ним.