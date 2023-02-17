https://news.day.az/world/1538519.html Грузовик с опасными материалами перевернулся в США - ВИДЕО
Грузовик с опасными материалами перевернулся в США - ВИДЕО
Грузовик с опасными материалами перевернулся в Тусоне, штат Аризона.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ядовитый химикат, который в настоящее время просачивается, представляет собой газообразную азотную кислоту, которая чрезвычайно токсична.
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