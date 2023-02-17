Грузовик с опасными материалами перевернулся в США

Грузовик с опасными материалами перевернулся в Тусоне, штат Аризона.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ядовитый химикат, который в настоящее время просачивается, представляет собой газообразную азотную кислоту, которая чрезвычайно токсична.