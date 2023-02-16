Протесты в Нигерии

Протесты из-за нехватки ликвидности охватили некоторые регионы Нигерии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Протесты вспыхнули из-за нехватки наличных после решения центрального банка заменить старые банкноты новыми, которые еще не получили широкого распространения.

Местные газеты сообщают, что в Бенин-Сити действует комендантский час, протестующие нападают на банки и уничтожают банкоматы.

Два человека, как полагают, погибли после того, как силы безопасности предотвратили нападение на местные отделения центрального банка.

Протесты также прошли в городе Ибадан, где основные дороги заблокированы горящими шинами. Банки, магазины и другие предприятия закрыты.