https://news.day.az/world/1538547.html На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории озера Байкал.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области (РФ).
Отмечается, что землетрясение было зарегистрировано в 10:35 по местному времени (06:35 по Баку).
Эпицентр подземных толчков находился в 18 километрах от поселка Большое Голоустное.
В Иркутске интенсивность землетрясения составила 3 единицы.
По данным ГУ МЧС, в результате природного явления никто не погиб и не пострадал.
Объекты инфраструктуры также целы.
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