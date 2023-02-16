На Байкале произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории озера Байкал.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области (РФ).

Отмечается, что землетрясение было зарегистрировано в 10:35 по местному времени (06:35 по Баку).

Эпицентр подземных толчков находился в 18 километрах от поселка Большое Голоустное.

В Иркутске интенсивность землетрясения составила 3 единицы.

По данным ГУ МЧС, в результате природного явления никто не погиб и не пострадал.

Объекты инфраструктуры также целы.