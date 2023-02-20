Опальный криптомиллиардер воспользовался VPN и попал под суд

Бывший глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид использовал VPN для доступа в интернет под домашним арестом, за что получил новый запрет от судьи. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что действия опального криптомиллиардера вычислила американская прокуратура, которая и потребовала на заседании суда наказать Фрида за нарушение.

По версии обвинения, Бэнкман-Фрид потенциально может использовать VPN для торговли криптовалютой. Адвокаты заверили, что их клиент, обвиняемый в мошенничестве, использовал VPN только для просмотра американского футбола и более не будет нарушать это правило.

На заседании судья сделал отказ от VPN условием для освобождения под залог. Бэнкману-Фриду уже было запрещено использовать зашифрованные приложения для обмена сообщениями из-за опасений, что он может попытаться связаться с сотрудниками FTX.

В декабре 2022 года основателю FTX были предъявлены обвинения в мошенничестве и заговоре с целью незаконного присвоения средств клиентов криптобиржи, которая объявила о банкротстве в ноябре прошлого года.