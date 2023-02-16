В России перевернулся автобус - есть погибшие
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса на территории Ингушетии (Российская Федерация) 2 человека погибли и 14 пострадали.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана Зарина Агмадова.
"Предварительно, 2 погибли и 14 пострадали в результате аварии с участием рейсового автобуса, который следовал из Краснодара в Махачкалу. ДТП произошло на территории Ингушетии", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 16 пострадавших. По информации экстренных служб, ДТП произошло на 596-м км трассы Р-217 "Кавказ". Пассажирский автобус, следовавший из Краснодара в Махачкалу, съехал в кювет и опрокинулся. Пострадавших доставляют в больницу.
По данным экстренных служб, всего в автобусе находились 17 человек.
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