В Европарламенте рассказали об отношениях ЕС и Китая

Рост напряженности между Евросоюзом (ЕС) и Китаем наблюдался давно, отчасти потому что Брюсселю во внешней политике "не хватает реализма". Об этом "Известиям" заявил депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани, передает Day.Az.

"Мы давно наблюдаем рост напряженности в отношениях между ЕС и Китаем, кульминацией которого стало приостановление действия инвестиционного соглашения (в 2021 году ЕП приостановил ратификацию этого важнейшего соглашения с Пекином после санкций КНР в ответ на санкции ЕС). Во внешней политике ЕС очень не хватает реализма. Например, Европарламент регулярно голосует за резолюции, противоречащие классической политике Франции, которая защищает принцип "одного Китая", - пояснил Тьерри Мариани.

При этом он отметил, что на фоне агрессивной политики США и американского закона о снижении инфляции крупные европейские державы, такие как Франция и Германия, могут выиграть от диверсификации своих торговых партнерских отношений, особенно с Китаем.

На этой неделе в рамках курса на нормализацию отношений Китая и Евросоюза заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И отбыл в турне по ряду европейских стран. Как сообщил МИД КНР, с 14 по 22 февраля он посетит Францию, Италию, Венгрию и международную конференцию по безопасности в Мюнхене, после чего приедет в Россию.

Этот визит - важный шаг, чтобы придать импульс стратегическому сотрудничеству Китая и ЕС и продвинуть соглашение об инвестициях, сказал "Известиям" директор центра исследований Евросоюза Народного университета Китая Ван Ивэй, дав понять, что в стабильных отношениях с Пекином должен быть заинтересован и сам Брюссель, переживающий на фоне антироссийских санкций вывод капиталов и спад промышленного производства.