Экспорт сжиженного природного газа США вырос

США в 2022 году экспортировали 3,86 трлн куб. футов (около 109,3 млрд кубометров) сжиженного природного газа (СПГ), что на 8,5% превышает показатель предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минэнерго США. При этом основным направлением поставок стала Европа, на которую пришлось 69% всего экспорта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

США за 2022 год экспортировали в Европу 75,5 млрд куб. м СПГ, в Азию - около 26,7 млрд куб. м (24,4% от общего объема). Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.

Главными странами - импортерами американского СПГ в мире в прошлом году стали Франция (579 млрд куб. футов, или 16,4 млрд куб. м), Великобритания (467,1 млрд куб. футов, или 13,2 млрд куб. м), Испания (424 млрд куб. футов, или 12 млрд куб. м), Нидерланды (381,75 млрд куб. футов, или 10,8 млрд куб. м) и Южная Корея (285,27 млрд куб. футов, или 8,07 млрд куб. м). На эти пять стран пришлось более 55% всех поставок США.

Экспорт СПГ в декабре 2022 г. оказался на 12,3% выше, чем в ноябре 2022 года, и на 1,6% меньше, чем в декабре 2021 года. Всего было отправлено 111 танкеров с СПГ. При этом отгрузки с предприятия Freeport LNG в Техасе в декабре по-прежнему не осуществлялись из-за продолжающегося ремонта после аварии.

Основными направлениями поставок в декабре стали Великобритания (69,3 млрд куб. футов, или 1,96 млрд куб. м), Нидерланды (39,9 млрд куб. футов, или 1,13 млрд куб. м), Франция (38,3 млрд куб. футов, или 1,08 млрд куб. м), Испания (33,8 млрд куб. футов, или 0,96 млрд куб. м) и Южная Корея (24,7 млрд куб. футов, или 0,7 млрд куб. м).

При этом доля поставок в Европу в общем объеме экспорта СПГ США в декабре составила 74,6%, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Азию достигала 23,2%.