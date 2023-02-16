В зоне землетрясения в Турции началась расчистка завалов

В зоне землетрясения в Турции с сегодняшнего дня, наряду с поисково-спасательными работами, начался процесс расчистки завалов с применением тяжелой техники.

Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, до начала процесса с завалов берутся образцы, после чего они расчищаются.

Отметим, землетрясения силой 7,7 и 7,6 балла произошли в 10 городах Турции утром 6 февраля, вызвав большие разрушения и человеческие жертвы.

В результате тысячи зданий в городах были разрушены и серьезно повреждены. В результате землетрясения погибли 35 418 человек, 105 505 человек получили ранения.

В связи со стихийным бедствием в регионах, пострадавших от землетрясения, объявлено чрезвычайное положение.