https://news.day.az/world/1538609.html Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 36 187
Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 36 187
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 36 187 человек.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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