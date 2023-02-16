У ног главы Минздрава Турции произошел взрыв во время общения с медиками

У ног министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа во время общения с медиками в зоне землетрясения произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал AHaber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации телеканала, рядом с министром вспыхнул огонь, когда он разговаривал с медиками. Уточняется, что в печи взорвался каменный уголь.

"Когда министр здравоохранения Фахреттин Коджа общался с медицинским персоналом, в печи взорвался уголь", - говорится в сообщении.