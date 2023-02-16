https://news.day.az/world/1538617.html У ног главы Минздрава Турции произошел взрыв во время общения с медиками - ВИДЕО
У ног главы Минздрава Турции произошел взрыв во время общения с медиками - ВИДЕО
У ног министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа во время общения с медиками в зоне землетрясения произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал AHaber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации телеканала, рядом с министром вспыхнул огонь, когда он разговаривал с медиками. Уточняется, что в печи взорвался каменный уголь.
"Когда министр здравоохранения Фахреттин Коджа общался с медицинским персоналом, в печи взорвался уголь", - говорится в сообщении.
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