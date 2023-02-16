Выборы в Турции могут отложить

Власти Турции могут пойти на перенос президентских и парламентских выборов, которые должны состояться в мае текущего года, передает Day.Az со ссылкой на Habertürk. По версии обозревателя издания Фатиха Алтайлы, в правящей партии серьезно относятся к этому вопросу на фоне масштабного землетрясения.

"Будет принято решение о выборах. Затем высшая избирательная комиссия заявит, что стало фактически невозможно провести выборы полностью в четырех областях и частично в шести областях (из-за последствий землетрясений), и попросит перенести выборы", - говорится в тексте.

Как указывает Алтайлы, голосование в итоге могут перенести минимум на полгода, а в худшем случае на целый год. Он также добавил, что для этого власти воспользуются одним из старых решений Конституционного суда по схожей ситуации.