Экс-министр обороны Армении объявлен в розыск

В отношении бывшего министра обороны Армении Вигена Саркисяна объявлен розыск.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.

Виген Саркисян обвиняется в превышении должностных полномочий. Ранее суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство об аресте бывшего министра.

По версии правоохранителей, в январе 2018 года в процессе распределения квартир в доме, находящемся на балансе оборонного ведомства, Саркисян умышленно совершил действия, явно выходящие за рамки его полномочий.

Ранее Виген Саркисян назвал действия прокуратуры политическим преследованием.