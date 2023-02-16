https://news.day.az/world/1538635.html Экс-министр обороны Армении объявлен в розыск
Экс-министр обороны Армении объявлен в розыск
В отношении бывшего министра обороны Армении Вигена Саркисяна объявлен розыск.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.
Виген Саркисян обвиняется в превышении должностных полномочий. Ранее суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство об аресте бывшего министра.
По версии правоохранителей, в январе 2018 года в процессе распределения квартир в доме, находящемся на балансе оборонного ведомства, Саркисян умышленно совершил действия, явно выходящие за рамки его полномочий.
Ранее Виген Саркисян назвал действия прокуратуры политическим преследованием.
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