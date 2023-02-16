В Хорватии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в четверг в Хорватии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр располагался в 4 км к востоку от города Крк, где проживают 3,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.