https://news.day.az/world/1538659.html В Хорватии произошло землетрясение
В Хорватии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в четверг в Хорватии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался в 4 км к востоку от города Крк, где проживают 3,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
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