https://news.day.az/world/1538691.html В Иране по-прежнему запрещены тюркские имена
В Иране по-прежнему запрещены тюркские имена
Тебризский отдел Регистрационного управления Ирана отказывается выдать удостоверение личности азербайджанскому ребенку по имени Волкан.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Несмотря на то, что малыш родился в декабре прошлого года, семья Азермирад до сих пор не смогла получить соответствующего документа, так как выбрала ему имя тюркского происхождения.
Отметим, что это не первый подобный случай в Иране. Отказ Регистрационного управления Ирана в выдаче удостоверений личности азербайджанским детям из-за их имен вызывает протесты родителей, вынуждая рассказывать об этом в соцсетях.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре