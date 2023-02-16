В Иране по-прежнему запрещены тюркские имена

Тебризский отдел Регистрационного управления Ирана отказывается выдать удостоверение личности азербайджанскому ребенку по имени Волкан.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Несмотря на то, что малыш родился в декабре прошлого года, семья Азермирад до сих пор не смогла получить соответствующего документа, так как выбрала ему имя тюркского происхождения.

Отметим, что это не первый подобный случай в Иране. Отказ Регистрационного управления Ирана в выдаче удостоверений личности азербайджанским детям из-за их имен вызывает протесты родителей, вынуждая рассказывать об этом в соцсетях.