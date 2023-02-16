В Турции потребовали от Финляндии и Швеции выполнения взятых на себя обязательств

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с прибывшим в Анкару Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Турция ждет от Швеции и Финляндии выполнения обязательств по Мадридскому меморандуму, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подписанный 28 июня меморандум предполагает предоставление письменных гарантий отказа от поддержки террористических организаций, к которым в Анкаре относят Рабочую партию Курдистана и организацию последователей исламского проповедника и писателя Фетхуллаха Гюлена , а также гарантии отмены эмбарго на поставки оружия и санкций в отношении турецкой оборонной промышленности.

При этом Чавушоглу сообщил журналистам, что в Турции вели с несколькими странами-членами НАТО переговоры о возможности отдельного рассмотрения заявки Финляндии.