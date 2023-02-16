https://news.day.az/world/1538695.html В Турции женщина, рискуя жизнью, каждый день кормит остающуюся под завалами корову - ВИДЕО
В Турции женщина, рискуя жизнью, каждый день кормит остающуюся под завалами корову - ВИДЕО
В турецком Адыямане женщина, рискуя своей жизнью, по несколько раз в день носит остающейся под завалами корове корм и воду.
Как передает Day.Az, по словам Биргюль Тунджай, ее семье удалось спастись во время землетрясения и отделаться легкими травмами, но животные, являвшиеся единственным источником их дохода, оказались под завалами.
"Из четырех коров выжила только одна, под обломками сарая также погибли 15 коз и цыплята", - рассказала женщина.
Биргюль Тунджай обратилась в соответствующие органы с просьбой спасти единственную оставшуюся в живых корову.
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