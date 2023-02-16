В Испании призвали ввести скидки на основные продукты питания

Испанский министр по социальным правам и повестке дня до 2023 года Ионе Беларра призвала ввести в стране скидки на основные продукты питания из-за роста цен на них, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Министр отметила, что стоимость продовольственной корзины в Испании является "по-прежнему очень высокой". Поэтому она предложила "дотировать 14% от цены базовой продовольственной корзины".

Министр финансов Мария Хесус Монтеро уже отреагирвоала на данное предложение, назвав его невыполнимым.



Согласно данным Организации потребителей и пользователей (OCU) королевства, в январе годовая продовольственная инфляция достигла 15,4%. В декабре она составила рекордные 15,7%.