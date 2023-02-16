Ущерб от землетрясений в Турции составит $25 млрд

Аналитики одного из крупнейших в мире американского банка JPMorgan оценили прямой ущерб от землетрясений в Турции в $25 млрд. Как уточнили аналитики, это составляет около 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) Турции. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Землетрясение в Турции привело к трагическим человеческим жертвам и имеет серьезные экономические последствия", - говорится в статье.

Аналитики JPMorgan также заявили, что центральный банк Турции, скорее всего, снизит ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов на своем заседании на следующей неделе - до 8 годовых.

"Политическое руководство сигнализировало о дальнейшем снижении ставок еще до землетрясения. Мы не исключаем дальнейшего снижения ставки в преддверии выборов, первоначально запланированных на 18 июня. Тем не менее мы считаем, что учетная ставка сейчас менее актуальна, поскольку механизм передачи денежно-кредитной политики в Турции сломан", - цитирует Reuters аналитиков банка.

По последним данным, число погибших при землетрясении достигло 36 187 человек.