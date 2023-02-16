Полиция Стокгольма не разрешила проводить акцию с сожжением Корана

Полиция шведской столицы отказала в разрешении провести акцию с сожжением Корана перед посольством Ирака. Об этом информирует локальный телеканал SVT со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, данное решение мотивировано тем, что акция протеста может привести к росту террористической угрозы в отношении Швеции, сообщили в полиции.