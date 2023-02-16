Парламент Молдовы утвердил новое правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

10 февраля премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила об отставке правительства после консультаций членов кабинета министров с президентом. Президент Молдовы Майя Санду приняла отставку правительства.

После этого Санду выдвинула кандидатом в премьер-министры своего советника по безопасности Дорина Речана. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.