Во Флориде на складе пластика начался крупный пожар

В американском городе Киссимми (штат Флорида) загорелся один из складов завода, занимающегося изготовлением пластиковых изделий Nursery Supplies Inc.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом информирует телеканал Fox 31 со ссылкой на пожарных.

Заместитель начальника пожарной охраны по округу Джон Хаскетт заявил, что в горящем помещении хранятся тысячи пластиковых горшков, и рекомендовал всем жителям, имеющим проблемы с дыханием, пока не покидать своих домов.

Информации о пострадавших нет, приказов об эвакуации не поступало. Причина пожара устанавливается.