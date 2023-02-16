В Китае заявили о решающей победе над COVID-19

Постоянный комитет (ПК) Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) заявил о решающей победе над распространением COVID-19. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно докладу о профилактике и борьбе с коронавирусом, фрагмент которого приводит телеканал, смертность из-за COVID-19 в Китае остается на самом низком уровне в мире.

"Достигнута крупная решающая победа в профилактике и борьбе с распространением эпидемии. Благополучный выход страны с наибольшим населением из пандемии представляет собой чудо в истории человеческой цивилизации", - сказано в докладе.