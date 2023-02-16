Более 56 тысяч зданий подлежат сносу после землетрясения в Турции

Министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум заявил, что не менее 56 тыс. зданий в пострадавших от землетрясений провинциях страны разрушены или находятся в аварийном состоянии. Его слова на брифинге в Малатье передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщил министр, в затронутых стихией провинциях были проверены 577 689 зданий, что примерно равно 2 665 000 квартир. По его словам, было выявлено 56 080 обрушившихся, подлежащих сносу или аварийных зданий.

Курум добавил, что турецкие власти разрабатывают новые планы строительства в 11 пострадавших провинциях, подразумевающее ограничение количества этажей в новых домах. Кроме этого, рассматриваются варианты создания новых городов и принимаются решения по их расположению.