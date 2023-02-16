США и страны Персидского залива договорились расширить оборонный союз против Ирана

Соединенные Штаты и страны Персидского залива решили расширить партнерство по обороне для сдерживания Ирана. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам переговоров по безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"США и государства-члены Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) договорились о расширении оборонного сотрудничества и оперативной координации для повышения возможностей по сдерживанию дестабилизирующей деятельности Ирана", - говорится в документе.

В нем отмечается, что коллаборация раскритиковала иранскую поддержку терроризма, использование ракет, кибероружия и беспилотников в регионе и по всему миру. Стороны назвали распространение и поставки вооружения Ираном "серьезной угрозой безопасности для региона и мира в целом". По словам участников встречи, партнеры Ирана пользуются их оружием для нападений на мирных граждан, критически важную инфраструктуру и корабли на международных морских путях.

США и страны Персидского залива призвали Иран "немедленно поменять свою политику, перестать провоцировать, принимать участие в дипломатическом процессе и добросовестно сотрудничать с МАГАТЭ в расследованиях происхождения ядерного материала, выявленного на ряде объектов в Иране.

Участники встречи также призвали международное сообщество исполнить резолюции СБ ООН, накладывающую запрет на передачу Ирану вооружений.