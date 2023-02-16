Разбитые машины вынесло на берег в Сочи

После сильнейших метелей в Сочи теперь готовятся к рекордным дождям. Город-курорт пытается прийти в себя и все еще переживает последствия снежного шторма, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

То, что осторожность сегодня тоже не помешает, наглядно демонстрируют кадры местных жителей. На одной из улиц такси, словно на коньках, покатилось вниз, сбив пешехода. Автомобиль на скользкой дороге стал неуправляемым.

А море после циклона неожиданно вынесло на берег ответ на один из самых трагичных вопросов минувшего лета. Полагают, что это те самые машины, которые смыло во время ливней в июне.